Santarcangelo, nell'officina uno spettacolo teatrale ambientato dal carrozziere

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 14:30 - 12 Dicembre 2019

Un momento dello spettacolo Caruzir.

In scena sabato 14 Dicembre a Santarcangelo di Romagna, per il secondo appuntamento della rassegna di teatro contemporaneo Fuori Stagione, lo spettacolo "Caruzìr" di e con Denis Campitelli e con Daniele Romualdi.



Pensato per essere rappresentato in una carrozzeria, fa parte della ricerca dell'attore e autore Denis Campitelli su alcune figure caratteristiche del paesaggio culturale e sociale romagnolo traslate al teatro attraverso un altissimo l'uso del dialetto come lingua di scena, costruendo una personale commistione tra commedia e poesia.



Fuori Stagione si presenta quest'anno in edizione speciale Outdoor. Dopo tre anni al Teatro Il Lavatoio (temporaneamente chiuso per lavori di restauro) la rassegna esce per costruire una mappa della città attraverso il teatro, creare nuove risonanze e differenti occasioni d’incontro. Tutti i luoghi di rappresentazione si trovano a Santarcangelo ma in zone diverse che apriranno geografie sorprendenti: spazi contemporanei o antichi, luoghi di lavoro abitati o disabitati. Il pubblico viene invitato a seguire questa mappa con il desiderio di rinnovare un incontro con il teatro d'arte. Gli attori e le attrici saranno di volta in volta gli abitanti di questi spazi fisici e interiori attraversando tematiche attuali, interrogando ancora una volta il ruolo dell'arte nel mondo contemporaneo, in particolare della necessità di un'arte antica come quella teatrale.



Lo spettacolo andrà in scena presso l'Officina Procar in Via del Gelso 3 in doppia replica alle ore 21 e alle ore 22.30.



Fuori Stagione è un progetto a cura di Teatro Patalò in collaborazione con Santarcangelo dei Teatri e il Comune di Santarcangelo di Romagna, con il contributo della Regione Emilia Romagna. Prenotazioni tel. +39 0541 626185 INFO www.teatropatalo.it .