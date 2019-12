Musica, street food e le splendide creazioni handmade in un evento al Castello degli Agolanti

Eventi

Riccione

| 14:25 - 12 Dicembre 2019

Il castello degli agolanti di Riccione.

Sabato 14 e domenica 15 dicembre anche la collina di Riccione, nella suggestiva cornice del Castello degli Agolanti, sarà protagonista del palinsesto dell’Ice Carpet con la versione natalizia dell’handmade market Lo Smanèt.



Sabato dalle ore 11 alle 21 e domenica dalle ore 10 alle 20(ingresso libero) l’appuntamento con la creatività è con le idee originali di artisti, designers e creativi che prendono forma in pezzi unici e di qualità, all’insegna dell’artigianato made in Italy, fra workshop e street food, i concertini dal vivo con il Quartetto Fantasma e il trio vocale tutto al femminile Le Croque Madame e le performance itineranti di nouveau cirque di Fabrizio Campo e la micro compagnia circense The Pisis on the Road.



A Lo Smanèt, per cui il Natale è 100% handmade, si potranno ammirare e acquistare opere d’arte e artigianato originali oltre a degustare le proposte enogastronomiche dell’area street food e, magari, incontrare Babbo Natale che si aggirerà fra gli espositori in attesa di ricevere le letterine dai piccoli visitatori.