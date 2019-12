Boccette A2, la capolista Bussecchio 1 Forlì doma nel derby le velleità di President Park

Sport

Rimini

| 14:02 - 12 Dicembre 2019

In serie A2 si è giocata la 15esima giornata.





La capolista Bussecchio 1 Forlì doma nel derby le velleità di President Park ed allunga la fuga sulle seconde ora a sette lunghezze su RG Impianti Settecrociari fermato da I Fiori Faenz. La squadra manfredaa ora viene raggiunta Time Out Martorano e Circolo Auser Fanano Caffè Giglio che sono in proficua serie positiva.

Tabellini

Bussecchio 1 Forlì – President Park Forlì 5 – 1 (p.t. 3-0)

F. Cimatti e G. Bonoli contro A. Samorì e L. Belluzzo 80-54, R. Paterna c M. Locchi 100-39, A. Sansovini e J. Iridi c S. Tagliaferri e M. Magnani 86-45, M. Biagini c GL. Turci 101-21, GP. Gardini c F. Collinelli 75-103, M. Stipcevich c G. Forcellini 105-86.

I Fiori Faenza – RG Impianti Settecrociari Cesena 4 – 2 (p.t. 2-1)

N. Russo e A. Pezzi c D. Casadei e L. Golinucci 80-55, D. Carapia c An. Ricci 100-56,

F. Scalini e P. Marocchi c C. Fabbri e G. Morgagni 54-80, B. Bracchi c M. Borgini 100-79, C. Pambieri c D. Brighi 100-84, S. Liverani c GL. Casavecchia 84-100.

Taverna Verde Forlì 2 – Circolo Auser Fanano Caffè Giglio RN 1 – 5 (p.t. 0-3)

C. Bernardini e G. Cicognani c C. Ugolini e F. Colonna 54-81, W. Foschi c M. Borselli 84-106, P. Matulli e R. Ricci c M. Di Marco e P. Clementi 66-89, V. Zanfini c A. Lapi 102-78, A. Scarpellini c F. Leonardi 71-100, C. Tittozzi c A. Andruccioli 86-111.

Cayman 32 Taverna V. Forlì – Liberio Montaletto Cervia RA 3 – 3 (p.t. 1-2)

G. De Simone e E. Giordani c P. Fattori e N. Tassinati 49-80, F. Petrini c D. De Lorenzi 102-71, S. Dallara e A. Garavini c M. Marchetti e S. Raggi 77-81, G. Catellani c V. Bersani 63-101, L. Bandini c C. Cicognani 106-90, A. Casadei c M. Magnani 108-63.

Energia Fluida Riccione – Time Out Martorano Cesena 2 – 4 (p.t. 0-3)

F. Bartoli e M. Piersanti c D. Daltri e G. Barducci 65-84, A. Santoro c G. Fabbri 53-102,

S. Di Ghionno e P. Cau c R. Moro e A. Braghittoni 58-80, L. Fabbri c L. Biondi 71-100,

A. Iuzzolino c F. Calderoni 104-71, A. Nicolini c M. Tumedei 100-60.

Pizzeria Auriga Paradise Rimini – Bussecchio Forlì 2 4 – 2 (p.t. 2-1)

A. Buldrini e L. De Carolis c M. Casadei e M. Masotti 85-59, P. Zafferani c M. Merloni 99-100, R. Costantini e A. Ricci c E. Lolli e M. Ferrini 82-61, R. Zanotti c G. Marzoli 82-100, A. Donati c S. Celani 100-60, GL. Lisi c C. Fabbri 100-61.

Santamargherita Bellaria RN – Branzolino FC 3 – 3 (p.t. 2-1)

L. Vaenti e R. Moriconi c A. Orlati e G. Angelicchio 88-44, E. Matteini c D. Tisselli 100-56, Y. Corbelli e M. Tavone c P. Bagnolini e E. Petrini 76-82, S. Tamburini c M. Valbonesi 91-106, R. Belletti c F. Bagnolini 108-70, M. Zamagna c G. Casadei 70-100.

Sport San Vittore Cesena – Ca’ Del Vento B.Cavallo 3 RA 6 – 0 (p.t. 3-0)

D. Magalotti e M. Casadei c V. Pirazzini e R. Assirelli 84-46, L. Franceschini c GL. Chiarini 100-92, M. Rossi e C. Caminati c O. Ghirelli e G. Fenati 83-14, A. Ruffilli c R. Linari 102-85, J. Mazzesi c J. Cornacchia 102-61, D. Prati c M. Castellucci 105-80.

Riposo: – Sport Gatteo FC



Classifica

Bussecchio 1 Forlì punti 33, RG Impianti Settecrociari Cesena, Time Out Martorano Cesena e Circolo Auser Fanano Caffè Giglio PU punti 26, President Park Forlì e Cayman 32 Taverna V. Forlì punti 23, Liberio Montaletto Cervia, Sport Gatteo FC e Energia Fluida Riccione punti 22, Bussecchio 2 Forlì punti 21, Sport San Vittore Cesena punti 17, Santamargherita Bellaria punti 16, I Fiori Faenza e Pizzeria Auriga Paradise Rimini punti 12, Ca’ Del Vento B.Cavallo 3 punti 11, Taverna Verde 2 Forlì punti 8, Branzolino FC punti 6.