Al Cinema Tiberio di Rimini la commedia "Tutti pazzi a Tel Aviv"

Eventi

Rimini

| 13:32 - 12 Dicembre 2019

Lubna Azabal in "Tutti pazzi a Tel Aviv".

Al Cinema Tiberio di Rimini (via San Giuliano, 16) da venerdì 13 a domenica 15 dicembre (ore 21, sabato anche ore 17, biglietti interi € 6, ridotti € 5) è in programma il divertente film Tutti pazzi a Tel Aviv di Sameh Zoabi con Kais Nashif e Lubna Azabal. Tutti Pazzi a Tel Aviv vede come protagonista Salam che lavora per una famosa soap opera palestinese ed è costretto a superare ogni giorno un posto di blocco israeliano. I suoi guai iniziano quando il comandante Assi, per impressionare la moglie, fan accanita della soap, pretende di interferire nella sceneggiatura. Ma i produttori sono in disaccordo sul finale e a Salam servirà un colpo di genio per risolvere i suoi problemi.