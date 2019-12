Camere d'aria della bici diventano gli addobbi dell'eco albero di Natale a Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:41 - 12 Dicembre 2019

Camera d'aria di una bicicletta (foto di repertorio).

L'EcoNatale di Santarcangelo è ancora più green con i ragazzi della scuola media "Franchini". Domani (venerdì 13 dicembre) alle 11 davanti allo IAT di via Battisti verrà inaugurato l'albero di Natale ecosostenibile realizzato dagli alunni della IIF nell'ambito della quinta edizione di Intrap(p)rendere Green, il progetto formativo dedicato ad ambiente, sviluppo sostenibile e agire green che coinvolge 120 studenti della provincia. Focalizzato quest'anno sulla plastica, Intrap(p)rendere Green impegna gli studenti a capire il valore etico ed economico del rifiuto riciclato e li stimola a creare nuovi oggetti partendo dal riuso di materiali provenienti dalla raccolta differenziata.



I ragazzi della "Franchini" hanno creato gli addobbi per l'Ecoalbero riciclando camere d'aria di biciclette per ricavarne tanti elefantini, simbolo di saggezza, forza e giustizia. Accanto all'albero sarà inaugurata anche la mostra dei lavori degli alunni sull'arte del riuso, con poesie, disegni e cartelloni, che resterà aperta fino a domenica grazie alla presenza degli studenti che si alterneranno come speciali "guide" al mondo dell'economia circolare.

Venerdì mattina saranno presenti Emanuele Zangoli, assessore al Turismo del Comune di Santarcangelo; Piero Ricci, presidente dell'associazione Città Viva; Giorgio Pecci, presidente Pro Loco; Giovanna Frisoni, preside della scuola media "Franchini"; Valentina Mase, docente; alunni e famiglie.