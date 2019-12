Wifi a banda ultra larga gratuito attivo a Coriano

Attualità

Coriano

| 12:28 - 12 Dicembre 2019

Stefano Aluigi e il sindaco Spinelli.

E’ attivo il primo punto WiFi free a banda ultra larga a Coriano.



Grazie al bando regionale al quale l’Amministrazione di Coriano ha partecipato nel dicembre del 2017 si è attivato in questi giorni il primo punto di accesso in Piazza Mazzini.





Chiunque, nel raggio di azione dell’apparecchio di trasmissione, posto proprio sulla facciata del Municipio, potrà fruire di un accesso ad Internet veloce e gratuito.





Un secondo accesso verrà installato nei prossimi mesi e coprirà la zona di via Garibaldi a partire da piazza cervi verso piazza Don Minzoni, inoltre altri 4 punti, ottenuti grazie alla partecipazione al bando WiFi4EU, verranno posizionati presso le frazioni del territorio.





Stefano Aluigi (Consigliere con delega all’informatizzazione): “E’ sempre più importante che si possa avere la possibilità di accesso ai servizi che vengono offerti tramite la rete. Ed è importante che questa possibilità non sia impedita a nessuno, questa è una delle risposte che l’Amministrazione sta dando in questa direzione.”