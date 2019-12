Lunga fila a Riccione per i biglietti del concerto di Ezio Bosso

Attualità

Riccione

| 12:15 - 12 Dicembre 2019

Lunga fila davanti al Palazzo del Turismo.

Tante persone in fila al Palazzo del Turismo di Riccione per Ezio Bosso. Il concerto degli auguri del Maestro sarà il 29 Dicembre, alle ore 21 presso il Palacongressi, a ingresso gratuito, presso la Sala Concordia. Nella giornata di oggi (giovedì) è prevista la distribuzione degli inviti gratuiti solo per i residenti a Riccione, che potranno ritirare fino ad un massimo di due biglietti previa presentazione del documento di identità per ogni biglietto. Venerdì 13 invece la distribuzione è estesa a tutti.