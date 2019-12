Basket B, Francesco Bedetti out per tre settimane

Sport

Rimini

| 12:09 - 12 Dicembre 2019

Francesco Bedetti col dottor Fabrizio Campi e il vice presidente Moreno Maresi.

Mercoledì l’atleta dell’Albergatore Pro Francesco Bedetti si è sottoposto a visita specialistica presso lo studio dell’ortopedico DR. Fabrizio Campi, il quale ha riscontrato un "trauma distrattivo di secondo grado dell’acromion claveare sinistra, con risentimento del muscolo trapezio e deltoide anteriore”.

L’atleta dovrà quindi osservare un periodo di riposo di circa tre settimane al fine della completa cicatrizzazione dei legamenti dell’articolazione offesa. Contemporaneamente, sarà sottoposto a terapie per il dolore e eseguirà una cauta mobilizzazione, prima di iniziare lo svezzamento in piscina. I tempi di recupero totali stimati sono quindi di circa un mese. RBR, ringraziando il dottor Campi per la professionalità e la disponibilità dimostrate, informa che il percorso riabilitativo dell’atleta sarà seguito dal nostro fisioterapista Andrea Serpieri con l’ausilio e la collaborazione di Fisiokinetica e Medical Center.