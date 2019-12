Giornata del non vedente a Rimini, ospite d'onore il cantante Aleandro Baldi

Eventi

Rimini

| 12:02 - 12 Dicembre 2019

Aleandro Baldi.

Una giornata da trascorrere insieme all’insegna della convivialità, dell’amicizia e della tradizione. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione territoriale di Rimini invita alla “Giornata del non vedente”, una festa aperta a tutti che quest’anno si svolgerà domenica 15 dicembre, dalle 16, al Centro Polivalente Pertini (zona Ghetto Turco), in via Niccolò Tommaseo. Un’occasione per fare nuove conoscenze, confrontarsi e divertirsi, scambiarsi gli auguri per le feste natalizie e trascorrere alcune ore insieme.





Alla giornata parteciperanno diversi artisti e l’ospite d’onore sarà il cantante non vedente Aleandro Baldi che, con la sua voce e le sue canzoni, regalerà un momento emozionante e coinvolgente. Invece, alle 18 andrà in scena il più classico dei giochi “natalizi”, la tombola, per divertirsi e giocare. Spazio anche alla cucina della tradizione e, alle 19.45, per chi desidera gustare piatti da veri buongustai, verrà servita la cena, solo su prenotazione. La cena verrà offerta a tutti i partecipanti con un contributo di 10 euro; per i bambini sotto i 12 anni sarà gratuita.



Il ricavato della giornata sarà destinato a sostenere i progetti e le attività a favore dei non vedenti e ipovedenti del territorio di Rimini. Gran finale, poi, con la lotteria e per i più fortunati ci saranno tanti premi.







Inoltre, si potrà sostenere l’UICI anche acquistando il panettone artigianale della Pasticceria Staccoli che anche quest’anno rinnova il sostegno nell’ambito del progetto solidale “Accendiamo una luce insieme”. Un prodotto d’eccellenza realizzato dalla pasticceria cattolichina che si è aggiudicata 3 chicchi e 3 tazzine per la categoria Migliori bar d’Italia del Gambero Rosso con una menzione speciale, nel 2019. I gusti fra cui si potrà scegliere sono “Classico”, “Albicocca”, “Cioccolato” e, per ogni panettone venduto, un contributo sarà destinato ai progetti per i non vedenti e ipovedenti del territorio. In particolare, i proventi dei panettoni solidali saranno finalizzati a sostenere il progetto “Passeggiamo e non solo…” che UICI Rimini promuove e organizza ogni anno per i soci. Le passeggiate e le uscite di gruppo, aperte a tutti, spesso con guide professionali, nei luoghi più suggestivi del territorio regionale, per i partecipanti non vedenti e ipovedenti sono infatti sostenute dall’associazione grazie ai contributi e ai proventi derivanti da iniziative come questa.







Informazioni e prenotazioni per la Giornata del non vedente, segreteria UICI 0541.29069.



I panettoni si possono acquistare nella pasticceria Staccoli e saranno distribuiti anche dai volontari domenica 15 dicembre al Centro Polivalente Pertini, oppure si potranno prenotare nella sede Uici in via Covignano 238.