Rimini, successo per la cena a favore del Fondo per il lavoro: raccolti 1400 euro

| 11:50 - 12 Dicembre 2019

Alcuni scatti dalla serata di solidarietà.

E’ già il quarto anno di fila che Zeinta di Borg in collaborazione con la Caritas Diocesana di Rimini organizza la Cena a favore del Fondo per il Lavoro sotto le festività di Natale e anche quest’anno l’iniziativa ha dato buoni risultati.

Al fondo andranno 1400 euro, e ‘Come associazione – dichiara Arturo Pane, Presidente di Zeinta di Borg - siamo molto felici soprattutto per la grande partecipazione alla serata e per il contributo che hanno dato i nostri soci del food: Una cena buona in tutti i sensi, dal cibo agli intenti!’

Ricordiamo che il menù era composto da:

Aperitivo con tagliere di Romagna di salumi e formaggi di Royal Catering Raschi, Lasagne della Zdora (con ragù di carne o vegetariane) del Bar Trattoria Sole, Arrosto ‘Ribeye’ di costata di Black Angus e fagioli alla Bud Spencer di Mad For Barbeque, Cosciotte di pollo (Macelleria Pari), Polpette (Per la Polpetta), Insalata di quinoa vegana (Angolo Divino), contorno di patate e verdure (La Chiacchiera), Piada PI.CA, Dessert: Torta gigante di Natale (Dolce Creazioni by Max), Torroni (Giuseppe Perfetto), Caffè (S.P.Q.R.), Acqua (Galvanina), Vino Sangiovese Sup. del Podere Vecciano.