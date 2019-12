Cavi d’acciaio pericolosi per i ciclisti, la denuncia di un lettore

Cronaca

Gabicce Mare

| 09:53 - 12 Dicembre 2019

Gli autori hanno tirato diversi cavi, legandoli ai rami, ad altezza d'uomo.

Trappole per ciclisti nei sentieri di Fiorenzuola di Focara. La denuncia arriva sul nostro numero segnalazioni di Altarimini. La foto documenta quello che gli appassionati della mountain bike hanno trovato sugli itinerari nella zona di S.Bartolo a pochi km da Gabicce Mare, a ridosso del confine tra la provincia di Rimini e Pesaro. Cavi d’acciaio tesi in mezzo al sentiero e mimetizzati nei cespugli messi di traverso ad altezza viso per i ciclisti. Sono trabocchetti che rischiano di essere molto pericolosi per chi arriva in sella ad una bici magari a tutta velocità.