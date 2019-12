Calcio D, Cattolica: mirino sul difensore Ferraro e sul bomber ex Empoli Coralli

Sport

Cattolica

| 09:47 - 12 Dicembre 2019

Il tecnico del Cattolica SM Emmanuel Cascione.

Il Forlì riabbraccia il portiere Alessandro Semprini (farà il secondo) mentre l’esperto difensore Salvatore Ferraro (classe 1983) è in uscita: interessa al Progresso ma anche al Cattolica SM che cerca un giocatore di qualità, temperamento, personalità. Il problema per il consulente di mercato giallorosso Andrea Galassi è che la concorrenza è molto forte e il budget a disposizione è limitato. Si aspetta intanto dal Venezia il sì per un terzino destro del 2002 mentre per l’attacco è stata fatta una avance al bomber Claudio Coralli, classe 1983 in uscita dal Messina, nell’ultima stagione tra Carrarese e Alessandria (26 presenze e 3 gol). Si tratta dell’attaccante ex Empoli e Cittadella che ha giocato anche in serie A. Nonostante l’età sarebbe un grosso colpo: il giocatore è integro e motivato. Ma si tratta forse di un sogno: la concorrenza è agguerrita. Pista più percorribile Rivolino Gavoci, scuola Cesena, in uscita dall’ Alfonsine.

ECCELLENZA Altri movimenti in casa Tropical Coriano. Arrivano il difensore scuola Cesena Edoardo Ermeti, classe 2001 nella prima parte di stagione alla Marignanese; Mattia Alberighi classe 1998 difensore/centrocampista: proviene dalla Fiorita,vanta esperienze in serie D con Sammaurese e Romagna Centro; infine Daniele Santoni, centrocampista/attaccante, capitano della Marignanese nelle ultime stagioni. Lasciano il Tropical Coriano il difensore Manuel Battistini e il centrocampista Nicola Giardi.