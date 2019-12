Ecologia e sfide ambientali, un incontro a Rimini con esperti e saggisti

Attualità

Rimini

| 07:00 - 12 Dicembre 2019

Panorama.

Le grandi sfide ambientali del nostro tempo: l’uso sconsiderato delle risorse naturali, i mutamenti climatici, l’inquinamento, richiedono un approccio culturale non limitato all’ecologia ambientale. Occorre “riflettere sui diversi elementi di un’ecologia integrale che comprenda chiaramente le dimensioni umane e sociali” (Enciclica Laudato Si’). Proprio a partire da questo concetto e metodo originale del magistero della Chiesa, riproposto con forza nell’enciclica di Papa Francesco sulla cura della casa comune, proporremo uno spaccato del dibattito in ambito scientifico sul riscaldamento globale, le possibili cause e gli effetti sull’ambiente e sulle popolazioni. Ma anche una lettura critica dell’impatto socio-culturale prodotto dalle visioni estreme che si contrappongono nel dibattito attuale. Da un lato un “antropocentrismo deviato” che sostiene “ad ogni costo il mito del progresso”, riponendo cieca fiducia nelle sempre nuove tecnologie, “senza considerazioni etiche, né cambiamenti di fondo”. All’altro estremo chi ritiene che “la specie umana, con qualunque suo intervento, può essere solo una minaccia e compromettere l’ecosistema”; un pensiero biocentrico che riduce il tutto alla difesa dell’ambiente naturale, non preoccupandosi di promuovere e tutelare una ”ecologia umana”, con la conseguenza che “Non si può esigere da parte dell’essere umano un impegno verso il mondo se non si riconoscono e non si valorizzano al tempo stesso le sue peculiari capacità di conoscenza, volontà, libertà e responsabilità”. Sarà dunque un momento non scontato di incontro e confronto. I relatori sono Rodolfo Casadei, saggista e giornalista inviato per il periodico Tempi e Franco Prodi, Fisico dell’atmosfera, Membro dell’Accademia Nazionale delle Scienze. detta dei XL.