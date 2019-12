Rimini, il Comune prepara i mezzi spargisale in caso di neve

Attualità

Rimini

| 17:58 - 11 Dicembre 2019

Mezzo spargisale (foto di repertorio).

Sono in preallerta le squadre del servizio antigelo del Comune di Rimini, nell’eventualità di entrare in azione con lo spargimento di sale nel corso della serata, nel caso di neve e gelate (QUI le previsioni).



Un’azione preventiva, prevista dal Piano d'intervento predisposto dal Comune di Rimini e attuato da Anthea, in caso di neve e gelate, che si è pensato di mettere in allerta per un eventuale intervento in considerazione delle previsioni meteo.



“Nella giornata di giovedì 12 dicembre - recita l’allerta regionale - la nostra Regione saraà interessata dal transito di una perturbazione di origine atlantica che apporterà precipitazioni deboli-moderate già dalle prime ore della notte. Le precipitazioni sono previste a carattere nevoso fino al suolo su tutto il territorio ad esclusione della fascia costiera dove i fenomeni saranno di pioggia mista a neve. I fenomeni sono previsti in temporanea attenuazione nella seconda parte della giornata a partire dal settore occidentale.”



Nell’eventualità i mezzi spargisale usciranno sulle strade riminesi, con particolare attenzione all’area collinare e ai punti critici del perimetro urbano, specie sui cavalcavia e le rotatorie.