Al Playhall di Riccione, nel weekend c'è il campionato italiano di Twirling

| 17:01 - 11 Dicembre 2019

Twirling, disciplina ginnico-sportiva.

Mancano poche ore al Campionato Italiano Specialità Tecniche e l’emozione, passione e grinta si stanno facendo sentire. Ad accogliere i giovani atleti della Federazione Italiana Twirling, pronti a dare il massimo in questo weekend al cardiopalma, sarà il Playhall di Riccione, in perfetta sinergia con la Città di Riccione, il Consorzio Riccione Sport e Promhotels, che ci hanno affiancato in tutte le operazione per organizzare questo importante evento federale.



Il Campionato Italiano Specialità Tecniche rappresenta una delle più importanti competizioni a livello nazionale e comprende gare individuali e di coppia per le categorie Cadetti, Junior, Senior ed Adult. In particolare nella mattinata di sabato 14/12 si terrà la Selezione degli atleti per la partecipazione alla Coppa Europa 2020 prevista in Spagna nel mese di luglio; saranno presenti 113 atleti e gareggeranno nelle specialità individuali del "Solo" e dei "2 bastoni”.

Nel pomeriggio prenderà il via il Campionato Italiano Specialità Tecniche che vedrà la presenza di 227 atleti; le gare del nazionale saranno individuali (specialità "Solo" - " 2 bastoni" - "Artistic Twirl") e di coppia ("Artistic Pair”).



Protagonisti della gara riccionese saranno anche 60 tecnici, per il sabato, e 95 la Domenica a cui vanno sommati addetti ai lavori e personale organizzativo federale.



Ma non solo! Questo sarà anche il weekend del Green Christmas Riccione ed è per noi un onore e un orgoglio poter partecipare con uno spettacolo. Domenica alle ore 17:30, infatti, un gruppo di 30 atlete si esibirà all’esterno del PlayHall e tra musica, bastoni e coreografie, renderanno quel pomeriggio un’occasione unica per tutti i visitatori.



Sarà possibile rimanere aggiornati sulla due giorni di Campionato - attraverso immagini e video - sulla nostra pagina Facebook “Federazione Italiana Twirling” , nonché sul sito web www.Federtwirling.it dove verranno mostrati i risultati.



La città riccionese accoglie quindi il Twirling per un intenso weekend dando il via ad una serie di appuntamenti imperdibili come il Campionato Nazionale di Serie A del 23 - 24 maggio 2020 e, soprattutto, la 35° edizione del Campionato del Mondo 2 - 9 agosto 2020 che vedrà arrivare in città oltre 14 delegazioni internazionali dal Giappone agli Stati Uniti.