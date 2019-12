FOTO Festeggiati i piloti riminesi Tommaso Totti e Duilio Damiani

Sport

Rimini

| 16:40 - 11 Dicembre 2019

Alessandra Bonci, Mauro Braghi, Veris De Angeli, Tommaso Totti e Duilio Damiani. Foto Ballante.

Come ormai consuetudine ogni anno, prima delle Feste Natalizie, a Borgo Santa Maria di Pesaro, Veris De Angeli del Moto Club di Misano ha organizzato una bellissima serata

per festeggiare la collaborazione con l'Asd Braghi Racing di Reggio Emilia. Presenti i vertici del Moto Club di Misano Adriatico con i piloti,gli sponsor, fotografi e giornalisti e invitati speciali.



Terminato da poco il Campionato Italiano Vintage - Sbk 92, al quale Veris De Angeli ha preso parte con le sue moto, affidate alla guida di due bravissimi piloti, il riminese Tommaso Totti e il misanese Duilio Damiani, assistiti al Box e in pista dal preparatissimo Mauro Braghi e tutto il suo staff tecnico.



Veris De Angeli ha tracciato un bilancio della bella stagione agonistica da poco conclusa. Duilio Damiani si è classificato 2° al termine del Campionato e Tommaso Totti ha vinto le ultime due gare, su tre effettuate; molto significativa l'ultima, quella di casa, a Misano Adriatico dove ha fatto anche la pole ed ha trovato tanti tifosi che lo hanno acclamato.



Il pilota Totti quest'anno ha compiuto 30 anni ed è entrato di diritto tra i concorrenti del Campionato; ha gareggiato con una Kawasaki 750, la stessa dello scorso anno, sempre preparata dai bravi meccanici del Braghi Racing di Reggio Emilia del quale il nuovo Presidente è Alessandra Bonci che per la prossima stagione agonistica 2020, nella quale schiererà quattro piloti, si aspetta molti podi perchè il suo Team è molto preparato, competitivo e unito e le moto che gli mette a disposizione Veris De Angeli sono perfette.



Per la prossima stagione, Tommaso Totti, oltre a correre lo stesso campionato da poco concluso, sta pensando, insieme a Veris, di iscriversi anche ad altri campionati come il Civ Sbk, il National Trophy o il Trofeo Pirelli e possibilmente qualche gara di Coppa Italia.



Durante una raffinata cena a base di pesce, il cabarettista Agostino (in arte Felice) di Tavullia, ha allietato la serata con i suoi ormai famosi personaggi e le sue frizzanti battute e barzellette, ma Veris non si è fatto mancare nulla e quindi ha chiamato, per la prima volta, ad allietare la serata la cantante pesarese Maria Bianca Caranna che ha cantato diversi brani ricevendo lunghi applausi. Prima di salutare gli ospiti, una graziosa lotteria con premi a base alimentare ha chiusa la bellissima serata. Come ogni edizione, tanti sfottò fra i meccanici, i piloti e i titolari del team hanno rallegrato la serata conviviale.

Ballante