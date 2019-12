Controlli straordinari dei carabinieri in Valmarecchia, utilizzato anche l'elicottero

Cronaca

| 15:59 - 11 Dicembre 2019

Controlli straordinari con Augusta A109 Nexus.

In Valmarecchia è arrivato l'elicottero dei Carabinieri, per potenziare l'attività di controllo operata dalla Compagnia di Novafeltria, comandata dal capitano Carmelo Carraffa. Questa mattina (mercoledì 11 dicembre) un mezzo Augusta A109 Nexus del 13esimo Nucleo Elicotteri Carabinieri di Forlì ha assistito le pattuglie in auto, monitorando in particolare le zone industriali e commerciali di Campiano di Talamello, alle porte di Novafeltria, di Poggio Torriana e Villa Verucchio. Sono stati invece 28 gli automezzi controllati nella mattinata, 49 le persone identificate. Un 41enne magrebino, residente a San Leo, è stato sanzionato in quanto, da pedone e completamente ubriaco, disturbava le persone che transitavano in automobile sulla Marecchiese, all'altezza di Secchiano, creando pericoli alla circolazione stradale. Un 17enne di Verucchio è stato invece sorpreso in via Tenuta mentre fumava uno spinello di marijuana ed è stato segnalato alla Prefettura di Rimini quale assuntore di stupefacenti.