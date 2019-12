Podismo, Alberto Della Pasqua campione della 13km alla Maratonina di Santa Lucia

Sport

Savignano sul rubicone

| 15:22 - 11 Dicembre 2019

Il podio maschile.

Una grande giornata di sport quella che si è tenuta domenica scorsa a Savignano. La 46ª edizione della Maratonina di Santa Lucia – 4° Memorial Sergio Paci, organizzata dall’Asd Ridetowin, col contributo di RomagnaBanca – Credito Cooperativo, nell’ambito della Fiera di Santa Lucia, ha visto la partecipazione di oltre 320 atleti e amatori, che hanno preso parte alla frazione agonistica, ma anche alla camminata ludico sportiva. Il tragitto ha attraversato i Comuni di Savignano e Gatteo in una giornata fredda ma assolata.

Ad imporsi in classifica generale, sul tracciato di 13,650 km, Alberto Della Pasqua dell’Asd Dinamo Sport che ha coperto il percorso in poco più di 41 minuti, seguito dal compagno di squadra Michele Cacaci. Bronzo per Gianluca Borghesi dell’Atletica Avis Castel San Pietro. Nella generale femminile, primeggia invece Martina Facciani della Calcestruzzi Corradini a 49 minuti, seguita da Simona Mascaro del G.S. Lamone e Giorgia Bandini della Overcome Running Asd.

Grande soddisfazione per l’organizzazione firmata Asd Ridetowin in termini di partecipazione: “Sono giunti atleti non solo dalla Romagna, ma anche dalle regioni circostanti. – spiega Massimiliano Evangelisti, presidente dell’Asd - L’interesse verso questa manifestazione è stato davvero forte e questo ci fa ben sperare per il futuro.”