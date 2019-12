Montegridolfo: domenica 15 dicembre torna l'Olio Novello in tavola

Eventi

Montegridolfo

| 15:12 - 11 Dicembre 2019

A Montegridolfo il tradizionale appuntamento di fine raccolto che celebra l'olio extravergine di oliva.

Promossa dal Comune di Montegridolfo con l’organizzazione dalla Pro Loco di Montegridolfo e di Olea e con la collaborazione di Arpo Emilia-Romagna, domenica 15 dicembre si terrà la 24esima edizione del concorso regionale “Il Novello di Romagna”.

Dal 1995 è l’appuntamento di fine raccolto che celebra le qualità salutistiche, organolettiche e qualitative dell’olio extravergine di oliva prodotto in Emilia-Romagna e che va a premiare sia i professionisti che gli amatori, nelle distinte categorie dei “fruttati intensi” e “fruttati leggeri”.

Quest’anno la competizione si svolgerà all’interno della sagra “Il Borgo dell’Olio novello e dei prodotti tipici” e si terrà al coperto, nella sala polivalente del Borgo degli Ulivi che per l’occasione, si trasformerà in un salone delle feste. Un ricco programma di intrattenimento accoglierà i partecipanti ed il pubblico.



La manifestazione inizierà alle ore 14.00 con il saluto del Sindaco Lorenzo Grilli, cui seguirà l’apertura della fiera, nella quale saranno presenti gli stand oleari e dei prodotti tipici del territorio (vino, formaggio, miele, etc.). Sul palco sarà un susseguirsi di spazi di approfondimento dedicati alla tutela della qualità olearie e alla salute, fino alle singole degustazioni guidate per facilitare le persone nel saper distinguere gli olii di qualità. Non mancheranno inoltre dei momenti di divertimento per i bambini con l’iniziativa “Il Nasino d’Oro di Montegridolfo”.



Alle 16.30 avverranno le premiazioni del concorso e sarà anche assegnato un premio speciale: “L’Oro della Valconca”. Si proseguirà con il cooking show dello chef Mario Aceto, su come valorizzare l’olio extravergine d’oliva di Montegridolfo, mediante la creazione di un piatto ideato per l’occasione. La giornata terminerà poi, con un aperitivo musicale insieme al musicista Dave Orlando. Questo è il primo appuntamento delle iniziative che l’Amministrazione Comunale ha programmato per il Natale 2019, che proseguiranno domenica 22 con il concerto del Chorus Marignanensis e da Natale con l’esposizione d’arte “Admirabile signum. Presepi per Montegridolfo” con delle rappresentazione pittoriche e scultoree diffuse in tutto il territorio comunale. A tutti i partecipanti della sagra de “Il Borgo dell’Olio Novello” (fino ad esaurimento copie) sarà donata una copia del catalogo “Admirabile signum. Presepi per Montegridolfo”. L’ingresso a “Il Borgo dell’Olio Novello” e a tutti gli eventi natalizi è gratuito.