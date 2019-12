Al canile di Rimini un Natale lungo un mese, per aiutare gli amici a 4 zampe

Eventi

Rimini

| 14:48 - 11 Dicembre 2019

"Natale con i tuoi ...e ci siamo anche noi", al canile di Rimini un Natale lungo un mese.

Il mercatino natalizio del Canile Stefano Cerni di San Salvatore vi aspetta tutti i sabati fino al 4 gennaio dalle 10 alle 16. Un’iniziativa rivolta a tutte alle persone che sostengono da sempre il canile ma anche a tutti coloro che rivolgono il proprio pensiero e aiuto ai cani del canile: “Ogni singolo contributo è importantissimo e può fare la differenza per i nostri ospiti – dicono dalla struttura – per questo ringraziamo chi nel periodo più magico dell’anno dedicherà il proprio aiuto e il proprio pensiero ai nostri ospiti!!

Il mercatino di Natale al canile sarà anche l’occasione per conoscere e acquistare “il Calendario del Canile Stefano Cerni di Rimini 2020” in cui protagonisti assoluti sono, mese per mese, i cani del canile, “un' idea originale e carina per conoscere e pensare ai nostri cani e alle loro adozioni, ogni mese troverete le immagini di uno dei nostri cani”, così come inviando una foto del proprio cane via mail a amministrazionecanilerimini@gmail.com sarà possibile realizzare una palla personalizzata con l’immagine del proprio amico a quattro zampe.

E non finisce qui. “abbiamo preparato le foto di tutti i nostri ospiti da portare a casa con le Stelle di Natale confezionate dai nostri volontari – dicono dal canile – così da portare a casa ''simbolicamente'' anche uno dei nostri cani, oltre che alle bellissime Palle di Natale realizzate con le foto dei nostri beniamini così, una volta a casa, ogni volta che guarderete la Stella o il vostro albero di Natale addobbato penserete un po' a noi. Che dire, questo Natale ci siamo anche noi!!