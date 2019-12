Calcio RSM, Coppa Titano: la prima semifinale sarà Folgore-La Fiorita

Sport

Repubblica San Marino

| 14:04 - 11 Dicembre 2019

Coppa Titano: la prima semifinale sarà Folgore-La Fiorita (Foto Fsgc).

La Fiorita e Folgore si sfideranno in semifinale di Coppa Titano. Le due squadre hanno centrato l’accesso al penultimo step della competizione liquidando – rispettivamente – Cosmos e Libertas nelle gare di ritorno dei quarti di finale. Stasera si sapranno i nomi delle altre due semifinaliste, che usciranno dai confronti di Acquaviva (Domagnano-Tre Fiori) e Montecchio (Tre Penne-Cailungo). Tornando a ieri, vita tranquilla per La Fiorita, che forte del successo per 3-1 costruito all’andata gestisce in scioltezza i secondi 90’ del confronto con il Cosmos, travolto per 5-0. Inaugura la “manita” gialloblù Mirco Vassallo, che si ripete anche nel cuore della ripresa dopo gli acuti, giunti entrambi nel primo tempo, di Armando Amati e Samuel Pancotti. È poi Tommaso Zafferani a mettere il punto esclamativo sulla netta vittoria degli uomini di Tamburini.



Era invece più incerto, dopo il 2-1 della sfida di andata, il duello tra Libertas e Folgore. Alla fine i giallorossoneri di Omar Lepri – che avevano a disposizione due risultati su tre – la spuntano imponendosi con lo stesso punteggio dei primi 90’. Grande protagonista della serata di Dogana è Fabio Sottile, che tra il 18’ e il 25’ del primo tempo scava un fossato che consente alla squadra di Falciano di gestire in relativa sicurezza la parte restante della gara. Decisamente tardiva la risposta dei granata, che a 4’ dal 90’ dimezzano lo svantaggio ma quando ormai il cronometro è nettamente dalla parte della squadra di Lepri, che solo subendo altre due reti nei pochi minuti rimasti sarebbe stata costretta ai tempi supplementari.