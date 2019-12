Al via la prevendita per il grande weekend dedicato all'autotrasporto a Misano Adriatico

Sport

Misano Adriatico

| 13:03 - 11 Dicembre 2019

Pubblico al Grand Prix Truck.

Già pronti per il 2020. Parte domani, sul circuito TicketOne e sul sito misanocircuit.com la prevendita dei biglietti per il Grand Prix Truck che Misano World Circuit ospiterà il 23 e 24 maggio. Il grande weekend dedicato all’autotrasporto proporrà il consolidato mix di proposte che lo ha proiettato nella sua dimensione internazionale.



E’ nuovo e prestigioso il title sponsor, Total Rubia, divisione che si occupa di lubrificanti e che fa parte del Gruppo Total, compagnia petrolifera e gasifera presente in 130 Paesi del mondo



Misano World Circuit ospiterà l’unica tappa italiana dell'European Truck Racing Championship. Il programma provvisorio prevede che MWC ospiti la seconda tappa dopo il debutto all’Hungaroring. L’area commerciale vedrà la presenza dei costruttori, con i test drive in collaborazione con Trasporto Commerciale per provare in pista e fuori i nuovi modelli e tutto l’indotto che caratterizza l’appuntamento romagnolo. Infine, l’attesissimo raduno dei camion decorati. Il programma sportivo si completerà con gare automobilistiche in via di definizione.



Il prezzo dei biglietti è fissato in 16 euro al sabato e 20 euro la domenica. L’abbonamento alle due giornate costerà 32 euro. I biglietti saranno circolari per paddock e tribune.



Il Total Rubia Grand Prix Truck Misano sarà presentato il 17 gennaio al Motor Bike Expo di Verona insieme a tutto il palinsesto 2020 di Misano World Circuit ‘Marco Simoncelli’.





Sostenibilità

Come sempre il MWC ha un occhio di riguardo alla sostenibilità. Nelle due giornate, società specializzata in progetti di sostenibilità sociale e ambientale per grandi eventi sportivi, coordinerà la seconda edizione del programmache include le seguenti attività: miglioramento della raccolta differenziata nel paddock e nelle aree spettatori, in collaborazione con Gruppo Hera e Cesa; sensibilizzazione sul tema dell’economia circolare attraverso un info desk presidiato dal proprio staff; raccolta delle eccedenze alimentari in collaborazione con Summertrade; servizio di assistenza alle persone con disabilità a cura dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII.