Infrange il foglio di via e si fa beccare in giro per Rimini: arrestato un cubano 23enne

Cronaca

Rimini

| 12:54 - 11 Dicembre 2019

Ha violato ripetutamente il divieto di dimora in città e per questo è stato arrestato e condotto in carcere. Si tratta di un cubano classe 1996 che stando alle indagini della polizia sarebbe macchiato nel 2018 del reato di furto e che di conseguenza è diventato destinatario del foglio di via. Incurante delle prescrizioni però, il 23enne ha continuato a girovagare per Rimini: è stato rintracciato dai carabinieri nella zona di Borgo Marina e condotto immediatamente in carcere in misura di custodia cautelare.