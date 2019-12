Iva: le novità 2020 al centro di un convegno rivolto ai commercialisti

Attualità

Rimini

| 12:31 - 11 Dicembre 2019

Proseguono i convegni promossi dall’Ordine e dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini. Domani, giovedì 12 dicembre, dalle 9:00 alle 13:00, è in programma una mattinata al Centro Congressi Sgr dedicata all’Iva e alle novità previste per il 2020.

Un tributo, l’imposta sul valore aggiunto, in costante rivisitazione da parte degli organi comunitari e, di conseguenza, del legislatore nazionale. Le nuove misure, applicabili dal 1° gennaio 2020, sono state indicate nel Consiglio Europeo che ha fornito alla Commissione Europea le linee guida sui miglioramenti delle attuali norme in materia di Iva per le operazioni transfrontaliere.

Le novità saranno illustrate ai presenti dal dottor Giampaolo Giuliani, pubblicista de “Il Sole 24 Ore”.

Non mancheranno, inoltre, alcune riflessioni in tema di fatturazione elettronica, a distanza di un anno dalla sua entrata in vigore. Infine, saranno trattati alcuni temi disciplinati dal decreto crescita e dal decreto fiscale.