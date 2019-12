AUDIO Rapinatore seriale di due farmacie di Rimini arrestato in flagranza dai carabinieri

Cronaca

Rimini

| 11:55 - 11 Dicembre 2019

La conferenza stampa di questa mattina in cui sono stati illustrati i dettagli dell'arresto.

È stato arrestato in misura di custodia cautelare il rapinatore seriale di farmacie a Rimini, che stando alle ricostruzioni delle indagini svolte dai carabinieri di Rimini sarebbe autore di due rapine messe in atto tra il 28 e il 31 ottobre a danno della farmacia comuale di via Euterpe, mentre il 2 novembre ai danni della farmacia De Luigi. Si tratta di un 35enne riminese che con il cappuccio in testa e tentando di mascherarsi con l'ausilio di una sciarpa si avvicinava alle farmaciste con un sacchetto di plastica e le intimava di consegnare l'incasso minacciandole con un coltello. È stato possibile rintracciarlo grazie alle immagini registrate dalla videosorveglianza e alle testimonianze delle dipendenti, una delle quali in particolare lo ha riconosciuto dalla voce. Rintracciato proprio a margine della terza rapina anche grazie al ripetersi di gesti, movenze e abbiglimento, l'autore delle rapine è stato arrestato in flagranza. Le indagini hanno permesso di acquisire gravi e concreti indizi di colpevolezza.