"Le avventure di Melania" piccola fiammiferaia moderna, al Museo della Città di Rimini

| 11:38 - 11 Dicembre 2019

Ingresso del Museo di Rimini.



Domenica 15 dicembre alle ore 17 nella Sala del Giudizio del “Museo della Città di Rimini” lo spettacolo “Le avventure di Melania”, regia di Alberto Guiducci, con Alberto Guiducci e Tiziano Paganelli, e la collaborazione di Chiara Cicognani Produzione Korekané – A. Guiducci.



Un Natale freddissimo, a Milano, ai giorni nostri. Melania, è una piccola fiammiferaia sola al mondo che, come da copione, sta per morire di fame e di freddo. Ma a salvarla arriva in taxi una fata che le regala un anello magico, grazie al quale la bambina non solo risolve alla grande tutti i suoi problemi di sopravvivenza, ma si vendica allegramente della indifferenza e delle prepotenze degli adulti. Un attore ed un musicista danno vita alla storia che vede un susseguirsi di personaggi e animali. Fra musica e parole gli spettatori saranno coinvolti nell’ascolto che porta ad immaginare le varie situazioni che via via si creeranno. Divertente ed ironico, lo spettacolo prosegue la ricerca che Guiducci e Paganelli hanno incominciato nel 2010, interpretando, spesso essendo in due in scena, i vari personaggi con semplicità e immediatezza per portare il testo “verso lo spettatore” e rendere lo spettacolo fruibile ad un pubblico eterogeneo, dove la definizione “popolare” acquista un’accezione nobile che fa parte di una grande tradizione teatrale che affonda le sue radici nella commedia dell’arte.



Biglietto non numerato €10.00 adulti, €5.00 ragazzi fino 14 anni. Biglietteria presso ENI Station di Ercole Gori, in via Marecchiese, 284 - Rimini e online sul sito www.riminiclassica.it.