Calcio D: il Cattolica SM libera Cissè, Berra, Moroni e Guglielimi. Si cercano tre pedine

22:23 - 10 Dicembre 2019

Tomas Berra al suo arrivo insieme al DG del Cattolica Calcio SM, Marusia Giannini.





Il nuovo consulente di mercato del Cattolica SM Andrea Galassi è al lavoro. Oltre a Fabbri e Gabrielli, che si sono già accasati alla Sangiustese e alla Savignanese, sono in partenza i difensori Berra e Guglielmi (2001), il centrocampista ex Santarcangelo Moroni e l'attaccante Cissè. Si cercano un centrocampista e un difensore di qualità e in subordine un portiere under.



CALCIO RSM La Juvenes Dogana dopo Gattei Colonna ha ingaggiato il centrocampista Leardini del Verucchio. Il centrocampista ex Juvenes Dogana, classe 1982, Lombardini è approdato al Massa Lombarda (Promozione). Ha militato nella sua carriera in serie D e in Eccellenza con le maglie del Faenza, Fusignano, Cesenatico, Romagna Centro, Savignanese e Diegaro. Un altro ex Juvenes Dogana, il difensore Abbondanza, si è accasato ai Delfini (Prima categoria).