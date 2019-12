Boccette, il riminese Enrico Rosa conquista l'Ambrogino d'Oro per la terza volta

Sport

Rimini

| 21:21 - 10 Dicembre 2019

Enrico Rosa.

Il riminese Enrico Rosa, già vincitore nel 2008 e nel 2015, trionfa per la terza volta nel tradizionale Ambrogino D’Oro di Milano, gara nazionale di biliardo a boccette che ha visto impegnati ben 224 atleti in rappresentanza di diciotto comitati provinciali. In una finale combattutissima il riminese è riuscito a superare per 100 a 99 il pavese Francesco Gobetti con un fulmineo recupero finale. Terzo posto per Denis Morini di Bologna sconfitto da Rosa (101 a 51) e Giuseppe Peruchetti di Brescia , sconfitto da Gobetti (100 - 51) e quinto posto per Fabio Mainardi di Milano , Davide Bongiovanni di Bologna, Stefano Guagnini di Alessandria e Iuri Minoccheri di Forlì.

A latere della gara principale si è svolta una competizione di terza categoria in cui ha primeggiato Cristiano Costantini di Pavia che ha prevalso sul milanese Renato Beghi, terzo posto per il riminese Cristian Gasparorro e per il bergamasco Marcello Danesi. La manifestazione 2019 dell’Amdrogino D’Oro è stata dedicata al indimenticabile Mimmo Fumia, icona del biliardo meneghino scomparso l’anno scorso all’età di 65 anni.