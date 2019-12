Rimini Calcio, la seconda punta Matteo Montinaro si è aggregato al gruppo

Sport

Rimini

| 20:12 - 10 Dicembre 2019

L'attaccante Zamparo ha molto mercato.

Alla ripresa dei lavori si è aggregato al gruppo di Giovanni Colella la seconda punta Matteo Montinaro, classe 1996, nativo di Lecce, alto 1,83. Resterà in prova per qualche giorno di quattro prima che la società decida se tesserarlo o meno. E' svincolato, la scorsa stagione era al Monopoli (13 presenze e 2 gol) e prima per due stagioni al Bisceglie (33 e 3 reti) in serie C vincendo nella prima il campionato di serie D (28 presenze e 7 gol). Prima due campionati al Nardò in Eccellenza e in serie D (26 presenze e 5 gol).



Per quanto riguarda il mercato, saranno molte le partenze (qualcuno è possibile già dalla prossima settimana) a fronte di quattro, cinque arrivi spalmati in tutti i reparti. Si cercherà di tenere Zamparo nonostante le numerose richieste (Là davanti partirà Petrovic).

Intanto Candido e Oliana fanno lavoro in palestra, si vedrà se recuperarli per la trasferta di Imola.

L'ARBITRO Intanto è stato reso noto l'arbitro di Rimini-Triestina: Daniele De Santis di Lecce (De Chirico-Dell'Olio).