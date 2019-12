Riapre l'ufficio postale di Torre Pedrera chiuso dopo l'esplosione al bancomat

Attualità

Rimini

| 16:33 - 10 Dicembre 2019

L’ufficio postale in via Gibuti Torre Pedrera..

Poste Italiane informa che da domani (mercoledì 11 dicembre) riapre l’ufficio postale di Torre Pedrera, reso inagibile dall’attacco criminoso dei mesi scorsi.

La sede ristrutturata di Viale Gibuti sarà a disposizione dei cittadini per tutti i servizi, sia postali che finanziari, secondo il consueto orario: dal lunedì al venerdì 8.20 - 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

Nei prossimi giorni tornerà operativo anche il nuovo Atm Postamat di ultima generazione. Dotato di monitor a elevata luminosità e dispensatore innovativo lo sportello presenta moderni dispositivi di sicurezza, tra cui il macchiatore di banconote per impedire la sottrazione del denaro in caso di atto vandalico e il sistema elettronico “antiskimming” per impedire la clonazione delle carte di credito.