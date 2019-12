Bellaria: l'associazione 2000 giovani festeggia vent'anni con un evento aperto alla cittadinanza

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 16:27 - 10 Dicembre 2019

L’Associazione 2000 Giovani, protagonista sul territorio di tante iniziative nell’ambito dell’educazione e della socializzazione rivolte ai giovani, compie vent’anni: nata nel 1999 e tutt’ora attiva in primis nella gestione del centro culturale Kas8 Factory, l’Associazione festeggerà il proprio compleanno con un vero e proprio talk show aperto a tutta la cittadinanza.



L’appuntamento è fissato per sabato 14 dicembre, alle ore 16.00 al Teatro Astra, dove rappresentanti istituzionali, tirocinanti, volontari, educatori e operatori che hanno collaborato in questi anni con la 2000 Giovani, si ritroveranno per parlare di politiche giovanili, con uno sguardo al passato e una riflessione sulle prospettive future. Non mancheranno gruppi di ragazzi che, nelle diverse “epoche”, hanno frequentato il Kas8, principale polo aggregativo giovanile di Bellaria Igea Marina, ma anche i precedenti Centro Giovani Ternana e Centro Giovani di Belverde.



L’evento sarà allietato dal contributo dell’orchestra giovanile della scuola comunale di musica Glenn Gould, delle cantanti dell’Associazione Nota Music, dei cantanti del laboratorio di canto popolare del centro culturale Kas8 Factory condotto dall’Uva Grisa e degli young tap dancer della scuola di danza Tilt. Presenteranno Monica Boschetti, Presidente dell’Associazione 2000 Giovani, e Gianfranco Gori; al termine, è previsto un piccolo rinfresco.