Week-end del 13, 14 e 15 dicembre: gli eventi più suggestivi. Cosa fare a Rimini

| 08:21 - 12 Dicembre 2019

Rimini, Piazza Tre Martiri.

Il Natale è alle porte. Sono tanti gli eventi in programma nel week end del 13,14 e 15 dicembre. Come ogni settimana, abbiamo scelto i migliori appuntamenti apposta per voi. Ecco la nostra selezione, e buon divertimento!



IN EVIDENZA



Rimini riabbraccia il suo maestro: da sabato 14 dicembre inaugura "Fellini 100 genio immortale". La grande festa della riconciliazione in programma questo fine settimana. Sabato 14 dicembre è il giorno che segnerà l’apertura della mostra itinerante, sul tappeto rosso sfilerà la città: per l’inaugurazione del primo grande appuntamento delle celebrazioni del Centenario, la mostra allestita nelle sale di Castel Sismondo sarà visitabile gratuitamente, sia sabato sia domenica 15 dicembre. Leggi la notizia completa.



MUSICA



Venerdì 13 dicembre presso la Chiesa di Santa Maria dei Servi, piazzetta dei Servi, 1 - Rimini centro storico, Concerto di Natale dedicato alla Città di Rimini, ai suoi cittadini, ma anche a tutti gli amanti della musica Classica, a favore di Arop Onlus, l’associazione riminese di oncoematologia Pediatrica, a sostegno della Casa Accoglienza per le famiglie e dei pazienti ricoverati Ore 21.00. Ingresso: libero con offerta libera a favore di Arop Onlus.



Sabato 14 nel Teatro Galli in piazza Cavour di Rimini, concerto sinfonico eseguito nell'ambito della Sagra Musicale Malatestiana. Sul podio dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia debutta a Rimini il maestro venezuelano Gustavo Dudamel. Musiche di Rossini, Schubert e Brahms. Ore 21.00 Ingresso: a pagamento Info: 0541 793811-0541 704295.



Sabato 14 dicembre al Jolly Disco Novafeltria torna, dopo un anno di pausa, la festa attesa con grande trepidazione da tutta la comunità: "Tanti auguri Jolly 50+1", la serata di compleanno dello storico locale, che spegne idealmente 51 candeline. Viene cambiato il format: niente più cena a buffet, ma apertura delle porte alle 23, per l'evento contraddistinto dalla musica dei dj che hanno fatto la storia della discoteca. Ci sarà una dolce sorpresa offerta dal "Borghetto delle Delizie". Leggi la notizia completa.



PER LA FAMIGLIA



Domenica 15 dicembre in Piazza Cavour, davanti al Palazzo dell’Arengo, tre domeniche a cura di Cartoon Club. Il Festival Internazionale Cinema di Animazione, Fumetto e Games, animerà la Piazza Cavour con il tema delle favole, attraverso l’apparizione di personaggi “famosi” che coinvolgeranno grandi e piccini nelle loro fantastiche storie. Il 15 dicembre i bambini giocheranno con i personaggi della fiaba del Mago di Oz, la bimba Dorothy, l’uomo di latta, il leone fifone e lo spaventapasseri senza cervello e li aiuteranno a cerca la Città di Smeraldo. E in giro per la città si aggirerà la strega cattiva. Orario: 15.30 - 20.00.



Borgo Natale: il mercatino per le famiglie, domenica 15 dicembre nel Borgo San Giuliano in viale tiberio. Già dal mattino Babbo Natale si aggirerà per le strade del borgo e raccoglierà le letterine dei bimbi. Tantissime le bancarelle natalizie di artigianato di qualità per uno shopping non convenzionale. Tante anche le attività per grandi e piccini. Artisti di strada, mangiafuoco, trampolieri, performance equestri a suon di musica, elfi e babbo Natale animeranno il borgo durante tutto il pomeriggio con spettacoli tra atmosfere natalizie e felliniane. Orario: dalle 10 alle 20. Ingresso libero.



Domenica 15 dicembre a Rimini, Babbo Natale in Bici. Pedalata dei Babbi Natale. 12esima edizione della manifestazione cicloturistica aperta a stradisti e Mtb, organizzata dal Comitato Territoriale Uisp Rimini Aps, con partenza e arrivo presso “Caffetterie Fuori porta” sito nell’angolo tra via Montese e via Marecchiese. Orario: dalle 8:00 alle 13.00 circa.



Il grande albero comunitario, l’angelo che scende dal campanile, i presepi viventi lungo le strade del paese, il percorso dei “presepi d’arte” e “La notte santa” del poeta Gozzano rappresentata dai ragazzi. Sono alcune novità che Sant’Agata Feltria “accende” in occasione de “Il Paese del Natale”, 23esima edizione della manifestazione organizzata dalla Pro Loco. In programma domenica 1, 8 e 15 dicembre 2019, è l’appuntamento più importante del centro Italia per gli appassionati di mercatini natalizi, e richiama migliaia di visitatori da tutta la penisola. Leggi la notizia completa.



Il nuovo "Presepe del Mare" calato dai sub nella grande vasca dell'Acquario di Cattolica inaugura la mostra "I Presepi sommersi 8 dicembre-6 gennaio 2020. La rassegna di presepi d’arte in terracotta e ceramica si arricchisce della poetica Natività firmata dall’artista Maria Cristina Sintoni e dà il via alla stagione delle feste nella struttura Costa Edutainment di Cattolica. Leggi la notizia completa.



A Santarcangelo torna l'EcoNatale. Sono una quarantina gli eventi in programma fino al 6 gennaio fra mercatini, concerti, spettacoli, mostre e presepi, mentre le luminarie che abbelliscono i borghi del centro con i versi dialettali dei poeti santarcangiolesi quest’anno sono presenti anche in alcune frazioni con il simbolo caratteristico della chiocciola di Cittaslow. Leggi la notizia completa.



Fino a domenica 12 gennaio 2020 tornano a Rimini i presepi di sabbia nella splendida cornice del mare d'inverno. Gruppi scultorei a grandezza naturale danno vita a Natività di sabbia e a spettacolari scenografie natalizie, create dagli artisti della sabbia. La tradizione del Natale rivive sulla spiaggia di Rimini, con i presepi di sabbia giganti sulla spiaggia di Marina Centro presso i bagni 3-4 e, a Torre Pedrera, al bagno 65. Leggi la notizia completa.



E’ tendoun, da venerdì 13 dicembre al 6 gennaio 2020 a Viserbella, via Porto Palos, bagno 53. Una tensostruttura a due passi dal mare dove si potranno trascorrere tutte le sere in compagnia tra tombole, spettacoli, commedie dialettali, musica da ballo…e il cenone di San Silvestro. Appuntamenti pomeridiani e serali. Ingresso libero. Clicca qui per tutte le info.



CULTURA



In occasione del Capodanno più lungo del mondo, il Museo della Città e la Domus del Chirurgo rimangono aperti per visite straordinarie. Periodo di svolgimento: 8, 23, 25, 26, 30, 31 dicembre 2019; 1, 6 gennaio 2020. Ingresso a pagamento.



SPORT

Sabato 14 dicembre al Palasport Flaminio di Rimini è in programma l'evento sportivo "Pattini sotto l’albero 2019". Festa di Natale all’insegna del pattinaggio a rotelle con oltre 120 atleti della Asd Polisportiva Viserba Monte a cui si aggiungono gli atleti di altre tre società di pattinaggio artistico e di due scuole di danza della provincia riminese. Oltre alle performance dei gruppi si potranno ammirare esibizioni di singolo, pattinaggio di coppia e danza. Vi sarà inoltre il debutto dei piccoli protagonisti della società. Ore 20,30. Ingresso gratuito.



Calcio, domenica 15 dicembre si svolgerà allo stadio Romeo Neri, l'incontro Rimini-Triestina partita valevole per la 19esima giornata del campionato di Serie C. Calcio d’inizio alle ore 15.



MERCATINI



Fiera delle Domeniche di Dicembre a Rimini: nelle domeniche prima di Natale, 1, 8, 15 dicembre 2019. Mercatino per la vendita di prodotti non alimentari in centro storico, tra Corso d'Augusto, Via IV Novembre, Via Dante, Via Caltelfidardo nel tratto compreso tra via IV Novembre e Via Brighenti in adiacenza al parcheggio di Piazzale Gramsci.



Oscar della Vetrina, premio alle vetrine più belle di Rimini. Il 12 dicembre due classi di esperti studenti della qualifica ‘Operatore punto vendita’ e ‘Grafica pubblicitaria’ dell’Istituto Versari Macrelli di Cesena selezioneranno i vincitori dell'Oscar della Vetrina, in base alla creatività, l’abbinamento cromatico e la disposizione, fra le migliori vetrine di Rimini. Il 21 dicembre sarà proclamato un vincitore che si aggiudicherà un viaggio. Premi anche per il secondo e terzo qualificato. Info: 0541 670306 Zeinta di Borg. Leggi la notizia completa.



METEO. Le previsioni a Rimini e provincia nel weekend