Basket giovanile, l'Under18 Titans/RBR sconfitta in casa dalla Reggiana: 57-71

Sport

Repubblica San Marino

| 14:13 - 10 Dicembre 2019

Un'azione dei Titans contro la Reggiana (Foto Simone Maria Fiorani).

Sconfitta per la Under 18 dei Titans/RBR per mano della forte Reggiana per 57-71

Partenza non ottimale per i Titans, che cadono 0-7 e sono costretti a inseguire. La tripla di Gaspari, unita ai canestri di Felici e Semprini, consente alla squadra di Padovano di restare in scia e rosicchiare qualche punto utile per entrare in partita. Dopo il 14-18 del primo periodo, ecco che a inizio secondo i padroni di casa accelerano e operano il sorpasso con un break di 5-0 (tripla di Semprini e canestro di Flan). La gara rimane contrassegnata da saliscendi e da grande equilibrio, con Reggio Emilia a provare la mini-fuga in chiusura di tempo con le triple di Giannini ma coi Titans a reagire e a rintuzzare coi due punti di Felici allo scadere (25-29 al 20’).



Di rientro dagli spogliatoi è la Reggina ad esprimersi meglio e a trovare il break (29-41), con la Pallacanestro Titano/RBR a provare la reazione ma senza rientrare oltre il -8 di fine quarto (39-47). Nel quarto periodo l’attacco dei padroni di casa si scioglie, ma la Reggiana fa altrettanto e così le difficoltà ad operare il recupero rimangono. Reggio Emilia chiude sul +14, finisce 57-71.



Il tabellino

Pallacanestro Titano/RBR – Reggio Emilia 57-71



TITANO /RBR: Gaspari 3 (1/3 da tre), Alviti (0/1), Palmieri (0/3), Riva, Campajola (0/2), Semprini 11 (4/9, 0/2), Buzzone 13 (3/7, 2/2), Felici 16 (7/17), Flan 14 (4/6, 1/3), Syla, Torelli.

REGGIO EMILIA: Porfilio 5 (2/4, 0/3), Giannini 21 (3/8, 5/7), Riccò 3 (0/1, 1/2), Maddaloni, Soliani 12 (3/5, 2/6), Besozzi 2 (1/3), Codeluppi (0/2), Lusvarghi 4 (2/2), Vezzoli, Gandellini (0/1 da tre), Cham 16 (5/9, 0/2), Diouf 8 (2/4, 1/3).

PARZIALI: 14-18, 25-29, 39-47, 57-71.