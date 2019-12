Pista di pattinaggio e il MusiCamp: partiti gli eventi del Natale di Cattolica

Attualità

Cattolica

| 13:51 - 10 Dicembre 2019

La pista di pattinaggio in viale Bovio a Cattolica.

La Regina di Ghiaccio ha appena vissuto il suo primo weekend di festa. Cattolica ha attirato gli amanti dello spirito natalizio: complici le ottime condizioni meteo, per le vie cittadine si sono riversati in tantissimi. La giusta atmosfera è stata ricreata anche grazie ai grandi alberi di Natale in piazza Primo Maggio e nel quartiere Torconca ed gli abeti del Salotto Gourmet che sono stati forniti dall'Amministrazione Comunale di Pejo. Coinvolgente l'inaugurazione di sabato pomeriggio nel segno della musica con i giovani cantanti del MusicCamp che, guidati da Nicoletta Fabbri ed in collaborazione con Accademia Musicale Città di Cattolica, hanno regalato ai numerosi presenti un momento dedicato ai grandi classici del Natale, dal canto popolare al jazz, da Happy Xmas a Bianco Natale, da Jingle Bells a Feliz Navidad. Il via con il saluto del Sindaco Mariano Gennari in Piazza Nettuno dove ha trovato posto un grande e luminoso pacco di natale.



“Abbiamo voluto allestire un gioco di luci importante e finalmente prende avvio la Regina di Ghiaccio – ha detto Gennari – sotto questo splendido pacco regalo di Natale. Un ringraziamento va anche all'Accademia Musicale per farsi trovare sempre pronta ad affiancare l'Amministrazione”. Anche la pista di ghiaccio sintetico in viale Bovio ha accolto tantissima gente, così come le casine del Salotto Gourmet. I ristoratori cattolichini hanno deliziato gli ospiti con le loro proposte culinarie. In Piazza del Mercato i più tradizionali mercatini artigianali di Natale mentre Piazza della Repubblica un vero e proprio Winter Park, un Luna Park di Natale che ha richiamato tanti giovani grazie alle numerose giostre ed attrazioni. Intanto al Palazzo del Turismo prosegue l'apertura al pubblico di due mostre inaugurate ad inizio dicembre. La cattolichina Roberta Tura espone con “Once upon a light” caratteristiche lampade artigianali ricavate utilizzando antiche immagini di Cattolica, l’artista Lorenzo "Loreprod" Anzini mette in mostra sotto il titolo di “Vieni Oltre” delle proprie opere su tela. Le mostre rimarranno allestite sino al 6 gennaio. La Galleria Hotel Kursaal ospita il “Villaggio di Babbo Natale” tutti i giorni sino all'Epifania mentre la sera all'interno della Sala Convegni Hotel Kursaal si svolgono le tradizionali Tombole di Natale.



Prossimi appuntamenti



Nei giorni 13, 14, 15 Dicembre verrà allestita presso la sede del Palazzo del Turismo di Cattolica "Ca' Santino: luogo di vita operosa", una vetrina delle attività promosse dalla Cooperativa Sociale Ca' Santino di Montefiore Conca, in particolare delle attività e dei progetti realizzati nei diversi laboratori, dai ragazzi che frequentano il Centro Socio Riabilitativo Residenziale e Centro Socio Occupazionale per disabili "Ca' Santino", che ha sede a Montefiore Conca. “Nell'ambito delle proposte educative del Centro, l'attenzione che negli ultimi anni Ca' Santino ha dedicato ai temi della vita Operosa, ha trovato risposte nella valorizzazione di una filiera alimentare di nicchia attraverso la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti tipici del territorio, quali l'Olio Evo, marmellate, biscotti, pane e semplici prodotti da forno, abbinandoli alla filiera dei prodotti officinali e dell'ortofrutta coltivata e prodotta all'interno del Centro”, spiegano i promotori dell'evento. “Babb-Abbracciami. Santa Claus Hugs” organizzato da “Abbracci gratis Italia free hugs” che domenica 15 dicembre invitano tutti in piazza Nettuno tra le 16,00 e le 18,00 per dei calorosi abbracci da scambiare con Babbo Natale. Per gli amanti dei motori anche il raduno di veicoli d’epoca a cura del club “Amici Auto - Moto Storiche Cattolica” in Piazza Roosevelt tra le 14,00 e le 19,00 nei giorni 15 e 22 dicembre.