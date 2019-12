San Giovanni, arrivano fondi statali per interventi alla scuola di infanzia Montalbano e all'asilo nido

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:28 - 10 Dicembre 2019

La scuola Girotondo di Montalbano.

L'amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano annuncia per il 2020 il recupero, con adeguamento sismico, della scuola dell'infanzia di Montalbano, mentre nel 2021 toccherà all'asilo nido comunale. E' stata infatti accolta la domanda del Comune di San Giovanni di Marignano di aver accesso al fondo statale "Progettazione Enti Locali". Nel programma triennale dei lavori pubblici, approvato dal consiglio comunale, si è pianificato il doppio intervento per un investimento di 500.000 euro: di questi, 325.000 euro saranno versati dallo stato italiano. Tra gli interventi programmati c'è anche la costruzione della nuova scuola primaria: quella attuale diventerà una scuola secondaria di primo grado, a seguito dell'adeguamento sismico che è stato pianificato per il 2022, con un investimento di 300.000 euro.