Coriano, sopralluoghi ai semafori della strada Statale 72 e in via Borgata a Ospedaletto

Attualità

Coriano

| 13:15 - 10 Dicembre 2019

Si è svolto oggi (10 dicembre) a Ospedaletto, lungo la storica via Borgata, il sopralluogo

dell'amministrazione comunale e dei tecnici di Enel Sole, per la raccolta dei dati finalizzati alla realizzazione del progetto di nuova illuminazione e viabilità. Con l'assessore Roberto Bianchi c'era anche il tecnico comunale Cristian De Paoli. Non appena saranno pronti i progetti verrà convocata un’assemblea dei residenti della frazione per analizzarli e provvedere alle eventuali migliorie. Un secondo sopralluogo è stato operato ai tre impianti semaforici, compresi nel territorio corianese, della strada statale n.72 per San Marino. I tecnici Enel Sole nei prossimi giorni faranno rilevamenti di verifica del traffico agli incroci e del ciclo dei semafori, per ottimizzare al massimo la percorribilità, tenuto conto delle diverse affluenze delle strade laterali.