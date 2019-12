Per sistemare il ponte Marazzano ci vogliono 300mila euro: la chiusura si protrae

Attualità

Montescudo-Montecolombo

| 12:53 - 10 Dicembre 2019

Il presidente della provincia Riziero Santi in visita al ponte Marazzano.

L'intervento di riparazione del ponte Marazzano che collega Montescudo-Montecolombo a Gemmano sul fiume Conca è stato quantificato in 300mila euro per poterlo rimettere in sicurezza e permettere così la riapertura al traffico. L'attraversamento era stato chiuso qualche giorno fa per la lieve torsione di un pilone causata dal maltempo, che però ha comportato la chiusura immediata da parte della provincia con ordinanza urgente firmata dal presidente Riziero Santi. E' stato chiesto anche formalmente l'intervento finanziario della Regione Emilia-Romagna. Piena la collaborazione con l'agenzia regionale per la sicurezza del territorio e la protezione civile.