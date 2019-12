Sorpreso dai Carabinieri in borghese mentre spacciava. Sequestrato un etto di droga

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 12:46 - 10 Dicembre 2019

La droga sequestrata dai Carabinieri.

E' stato sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina, inoltre nella sua camera da letto è stato trovato altro stupefacente. Un 53enne bellariese, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato nella tarda serata di lunedì dai Carabinieri della Stazione di Bellaria, guidati dal Luogotenente Roberto Cabras. Una pattuglia in borghese lo ha colto sul fatto in via Ionio, mentre scambiava 50 euro con una dose di cocaina con un 50enne di Forlì. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire, nell'armadio della camera da letto, altri 48 grammi di cocaina e 50 di marijuana, quest'ultimi conservati in un vaso di vetro. I Carabinieri hanno posto sotto sequestro anche il materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino elettronico di precisione. L'arresto del 53enne è stato convalidato: in attesa del processo, la cui data è ancora da fissare, il giudice ha emanato una misura cautelare nei confronti dell'uomo, nei cui confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari.