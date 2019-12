Beach tennis femminile, Mazzotti-Teodorani e Coscia-Zannoni in testa nel girone A e Toracci-Olei nel B

Sport

Rimini

| 12:26 - 10 Dicembre 2019

Le partecipanti al torneo di beach tennis.



Entra subito nel vivo il 15° campionato di beach tennis organizzato dal Tennis Viserba. In entrambi i gironi si registra un grande equilibrio. Nel raggruppamento A il match clou al vertice ha visto il successo di misura di Mazzotti-Teodorani su Coscia-Zannoni. Entrambe le formazioni guidano ora a 4 punti il girone. Nel “B” conducono in solitudine Toracci-Olei, ma attenzione al tandem Zangoli-Cicchetti che devono ancora recuperare la prima giornata. Vediamo ora nel dettaglio i risultati della serata.



Girone A. Vittoria piena per 3-0 di Capriotti-Bevitori su Zanzani-Angelico, mentre di misura per 2-1 è il successo di Mazzotti-Teodorani su Zannoni-Coscia nel match clou della serata. In posticipo giocheranno Bronzetti-Amati contro Cacchi-Vassura.

Classifica: Zannoni-Coscia, Mazzotti-Teodorani 4; Capriotti-Bevitori 3; Cacchi-Vassura 1; Bronzetti-Amati, Zanzani-Angelico 0.



Girone B. Vittoria piena per 3-0 di Zangoli-Cicchetti su Lualdi-Cervellini, mentre di misura per 2-1 è il successo di Toracci-Olei su Olivi-Macrelli. In posticipo giocheranno Gianessi-Marcelletti contro Bartolucci-Tononi.



Classifica: Toracci-Olei 4; Zangoli-Cicchetti 3; Lualdi-Cervellini 2; Gianessi-Marcelletti, Bartolucci-Tononi, Olivi-Macrelli 1.



Lunedì prossimo è in programma la terza giornata.