Trasformazione digitale, a Rimini la tappa di Pmi Digital Lab

Attualità

Rimini

| 11:36 - 10 Dicembre 2019

CNA Rimini lancia la tappa riminese di PMI Digital Lab: un'occasione per gli imprenditori di entrare in contatto con soluzioni innovative legate alla “Trasformazione Digitale”.



Una sfida che le Piccole e Medie imprese non devono rimandare e possono invece trasformare in opportunità. Talent Garden e CNA, in partnership con Comau, PwC, Samsung, TIM WCAP, Olivetti e UniCredit, hanno per questo programmato 10 giornate di approfondimento, networking e brainstorming in 10 città italiane. Giovedì 12 dicembre Rimini ospita ad Innovation Square dalle 14.00 alle 19.00 (Corso d’Augusto 62) l'importante evento di caratura nazionale, con ingresso gratuito.



Gli obiettivi sono quelli di comprendere lo stato di digitalizzazione delle PMI italiane, scoprire il punto di vista e le attività di alcuni tra i principali player nella digitalizzazione delle PMI ed analizzare casi studio di aziende che hanno rivoluzionato il proprio business grazie alla digitalizzazione dei processi. Una giornata per conoscere da vicino sei grandi aziende innovative, apprendere tecnologie, metodi e tool utili riflettendo sulle principali sfide da affrontare.