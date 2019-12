Calcio giovanile, Gabicce Gradara: sconfitta di misura a Senigallia (1-0)

Sport

Gabicce Mare

| 10:58 - 10 Dicembre 2019

La squadra Juniores del Gabicce Gradara.





JUNIORES

Vigor Senigallia – Gabicce Gradara 1-0

Rabbia in casa Gabicce Gradara (foto) per la sconfitta di misura patita dalla squadra Juniores sul campo della Vigor Senigallia (1-0). Primo tempo equilibrato col Gabicce Gradara che ha chiuso bene gli spazi cercando il gol in contropiede. Nella ripresa i padroni di casa hanno colpito un palo mentre gli ospiti hanno sfiorato la marcatura con Ferretti solo davanti al portiere. Al 28’ Bulzinetti ha evitato la capitolazione con una bell’intervento aereo e palla sopra la traversa. Al 33’ l’episodio decisivo. Su Della Chiara viene commesso un netto fallo, l’arbitro porta il fischio alla bocca ma inaspettatamente lascia correre l’azione tra le proteste: la palla arriva all’attaccante in posizione di fuorigioco che ha gioco facile a realizzare. Il Gabicce Gradara cerca con tutte le sue forze il pareggio ma la difesa di casa non si lascia sorprendere. Prossimo turno sabato alle ore 15 al Montecalvo contro Atletico Gallo Colbordolo.

GABICCE GRADARA: Bulzinetti, Tardini, Pennacchini (42’ st. Manna), Galli, Oliva, Silvagni, Pizzagalli (42’ st. Grassi), Della Chiara, Baldini (7’ st. Merli) Ferretti (31’ st. Kopliku), Granci (13’ st. De Mattei). A disp. Gabellini, Fulvi, Abbati, Ugoccioni, Grassi. All. Bartolini.

LE ALTRE I campionati Allievi e Giovanissimi cominciano domenica dalla seconda giornata: la prima verrà recuperata mercoledì 18 dicembre (Allievi) e martedì 17 (Giovanissimi). Domenica la squadra Allievi del Gabicce Gradara affronterà in casa (ore 10,30) il Real Metauro, quella Giovanissimi sarà di scena a Montemarciano contro il Marina Calcio (ore 10). Nel recupero rispettivamente trasferta a Fermignano (ore 15,30) e sfida casalinga contro il Vismara (ore 15,30). I gironi dei campionati Allievi e Giovanissimi nella seconda fase sono a carattere provinciale per la prima categoria (12 squadre) e interprovinciale per la seconda (11 squadre) con trasferte da 80-90 km.

ALLIEVI (GIRONE A): Arzilla, Della Rovere, Falco Acqualagna, Fermignano, Gabicce Gradara, New Football Team, Nuova Altofoglia, Nuova Montelabbate, Pol. Cagli Sport Associati, Real Metauro 2018, Vadese Calcio, Valfoglia.

GIOVANISSIMI (GIRONE B): Academy Anconitana, Arzilla, Biagio Nazzaro, Borghetto, Carissimi 2016, Della Rovere, Gabicce Gradara, Marina Calcio, Usav Pisaurum, Victoria Brugnetto, Vismara 2008.