Basket giovanile, Bellaria fa doppietta: U18 corsara contro l'Aics e l'U15 stende la capolista Cesenatico

Bellaria Igea Marina

| 10:11 - 10 Dicembre 2019

Il coach della Under 18 e Under 15 del Bellaria Basket Davide Ricciotti.

Doppia vittoria per le squadre Under 18 e Under 15 del Bellaria Basket. La prima sarà in campo anche mercoledì a Rimini contro IBR.



UNDER 18

Quarta vittoria per la Under 18 del Bellaria Basket. L'ha agguantata in trasferta, sul campo dell'Aics Forlì, dopo un tempo supplementare (53-57). Dopo un primo parziale equilibrato, il secondo è stata di marca Aics tanto che il Bellaria ha segnato appena due punti con gli avversari che raggiungono anche il +13. Nella terza frazione, però, accade il contrario (3-15) e la squadra di Ricciotti dimostra un gran carattere riacciuffando il match che nell'ultimo parziale resta in equilibrio. Nel supplementare Belalria si dimostra più fredda. In evidenza Souihi (21 punti) e Gorini (16). Prossimo match mercoledì 11 alle 19,15 al PalaTenda contro il Cesena Basket 2005.



Il tabellino

Aics Forlì - Bellaria Basket 53-57 dts



AICS FORLI: Santoli 2, Merloni 3, Vicari 8, Guerzoni 15, Scozzoli 6, Mariotti 2, Zaccarelli, Masini 4, Roncuzzi, Agpoon 6, Focaccia 6. All. Gardelli.

BELLARIA: Giorgetti, Canducci, Zonzini 4, Zamagni, Maggioli 6, Boni, Candelieri, Souihi 21, Gorini 8, Donati 16, Lumini 2. All. Ricciotti.

ARBITRO: Marras

PARZIALI: 21/20 - 12/2 - 3/15 - 10/9 - 7/11





UNDER 15

Bellaria Basket - Cesenatico 51-46 dts

Eccellente prova del Bellaria che centra la quarta vittoria stagionale piegando al supplementare la leader Pol. Cesenatico 2000 per 51-46. La partita è stata giocata con grande concentrazione ed è rimasta sul filo dell’equilibrio con gli ospiti avanti nei primi due quarti e i padroni di casa nei restanti due col supplementare chiuso sul 9-4. Da segnalare la ottima prova difensiva della squadra di Ricciotti che ha limitato le bocche da fuoco avversarie, mentre in attacco la circolazione di palla è stata fluida e sono state trovare più soluzioni.

“Mi piace sottolineare la prova del collettivo – dice coach Ricciotti – non abbiamo accusato cali di tensione, siamo stati efficaci in difesa ma anche in attacco. E’ stata la nostra migliore prestazione”. Prossimo match sabato 21alle ore 19 a Rimini (palestra Bertola) contro IBR.



Il tabellino

BELLARIA BASKET: Bussi 16, Baschi, Ricciotti 9, Parini 4, D'Alessandro, Spazzoli 1, Semprini, Polanco 10, Pari, Lumini 11. All.Ricciotti

POL: CESENATICO 2000: Baldini 2, Galarza 5, Giannessi 2, Franchi 2, Manzo, Dellachiesa 2, Buda, Morroni 4, Santoro 3, Sirri 15, lacchini, Pillastrini 11. All. Ceccarelli

ARBITRO: Romano di Bellaria

PARZIALI: 11/14 - 8/8 - 11/14 - 12/6 - 9/4