Rimini, visite guidate alla Biblioteca Gambalunga 'Per documento e meraviglia'

| 09:47 - 10 Dicembre 2019

Sale antiche della Biblioteca di Rimini.

Da martedì 17 dicembre la Biblioteca Gambalunga vi aspetta tutti i giorni per visite guidate alla mostra “Per documento e meraviglia. Una storia lunga 400 anni”, un viaggio nel tempo dai Malatesta al capodanno del 2000, tra codici miniati, acqueforti, antiche mappe, foto e filmati, da scoprire nelle splendide sale antiche e nel susseguirsi di emozioni del video in realtà immersiva. Per farsi ispirare dalla lungimiranza di Alessandro Gambalunga e stupire da "Ex libris per luci cangianti" l’installazione di Daniele Torcellini.



La mostra è visitabile gratuitamente da martedì a domenica: ore 16-19 (chiusura 25 dicembre)





Visite guidate gratuite: da lunedì a venerdì ore 12, 17; sabato ore 9.30, 10.30, 11.30 (esclusi 25 dicembre, 1 e 6 gennaio)







Info e prenotazioni:0541704486; fondi.antichi@comune.rimini.it