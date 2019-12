Nasce Avulss Novafeltria, associazione di assistenza a pazienti ospedalieri e loro familiari

Attualità

Novafeltria

| 09:34 - 10 Dicembre 2019

La neonata associazione Avulss di Novafeltria.

Dopo otto incontri formativi e grazie al coordinamento del presidente nazionale Avulss Paolo Spinaci, nel corso della festa dell’Immacolata dell'8 dicembre si è costituita alla parrocchia di Novafeltria la nuova sezione Avulss locale, nata per volontà delle volontarie Caritas di proseguire in ospedale il servizio a favore degli ammalati e loro familiari in maniera regolamentata secondo le attuali disposizioni. Presidente della neonata associazione novafeltrese è Giovanna Ciuffreda, segretaria Virna Podeschi, amministratore Leandro Galassi e responsabile culturale don Mirco Cesarini, promotore dell’iniziativa. Il sodalizio conta 16 volontari ed è aperto a tutti coloro che vogliono porsi al servizio degli altri secondo le proprie possibilità, capacità e volontà.