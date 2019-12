Novafeltria: tradizionale festa per il 51esimo compleanno del Jolly Disco

Eventi

Sabato 14 dicembre al Jolly Disco Novafeltria torna, dopo un anno di pausa, la festa attesa con grande trepidazione da tutta la comunità: "Tanti auguri Jolly 50+1", la serata di compleanno dello storico locale, che spegne idealmente 51 candeline. Viene cambiato il format: niente più cena a buffet, ma apertura delle porte alle 23, per l'evento contraddistinto dalla musica dei dj che hanno fatto la storia della discoteca. Ci sarà una dolce sorpresa offerta dal "Borghetto delle Delizie". Ad aprire le danze invece sarà il primo storico dj del Jolly, un habitué di queste feste celebrative: Ppv, Pierpaolo Vittori. Tra gli altri protagonisti in consolle Pierluigi Marrone alias Pigi, oggi anche regista dei programmi di Radio Bruno, Teo Mandrelli e Alessandro Neri, due dj diventati anche producer, molto noti in Italia e all'estero. Sarà un serata che unirà più di una generazione: "Sì, siamo soliti ripetere in questa occasione che siamo tutti figli del Jolly. I nostri nonni qui ballavano liscio e mazurca, poi è stata la volta dei nostri genitori, che il 14 dicembre potranno rivivere quelle magiche serate. E poi non dimentichiamo i ragazzi che frequentano oggi con assiduità il locale. Questa serata è anche per loro!". Oltre ai dj storici, in consolle saranno protagonisti anche quelli della stagione 2019-20, Davide Casini e Matteo Ugolini, per legare idealmente il passato al presente, ma anche al futuro del locale.