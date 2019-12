Riccione: madre su sedia a rotelle e padre maltrattati, arrestata la figlia 49enne

Cronaca

09:01 - 10 Dicembre 2019

Insulti, richieste di denaro, maltrattamenti nei confronti degli anziani genitori. Mesi da incubo per una famiglia riccionese. A finire in manette la figlia 49enne. La donna si è resa responsabile di continue vessazioni verso il padre e la madre che, costretta su una sedia a rotelle, dall'estate scorsa, era oggetto principale delle angherie della figlia che la faceva vivere in un clima di paura. Oltre ai maltrattamenti e al lancio di oggetti e danneggiamento di strutture, la 49enne faceva anche dei dispetti veri e propri: manometteva la carrozzina elettrica per impedire alla madre di muoversi o faceva andare a male il cibo messo nel congelatore. Nel corso di una aggressione fisica la 49enne aveva spintonato a terra i genitori colpendoli alla testa e alla schiena. Motivo di tanta rabbia il mancato ottenimento dell'ennesima somma di denaro richiesta. Domenica la donna è stata arrestata dai Carabinieri e si trova in carcere a Forlì. Difesa dall'Avv. Di Viesti del Foro di Rimini deve rispondere di maltrattamenti in famiglia.