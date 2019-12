Ultimo spettacolo dell'anno con la rassegna per sognatori "Nuovi percorsi" di Viserba

Eventi

Rimini

| 08:37 - 10 Dicembre 2019

La foto di copertina dall'evento facebook.

Ultimo appuntamento dell'anno con la rassegna di teatro "Nuovi percorsi" dedicata ai sognatori di tutte le età. Domenica 15 dicembre alle 16.30 alla Casa del teatro e della danza di Viserba a Rimini va in scena "H&G tv" di Giacomo Verde (Aldes). Per raccontare la celebre fiaba si è scelto di usare solo le mani e cose da mangiare, di uso comune in ogni casa. Così tra gli attori e la scenografia della vicenda, si possono trovare una mentina, un guscio di noce, cinque spaghetti e un cracker in dialogo con i mignoli o sul palmo di una mano…e una sottile autoironia fa da condimento agli eventi narrati. La telecamera riprende piccoli oggetti animati dal narratore e il videoproiettore li ritrasmette in diretta come una potente lente di ingrandimento, restituendo un senso estetico e narrativo, altrimenti non percepibile. Età consigliata: dai 5 anni. I posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria al 328 1825004 (Alcantara teatro). Ingresso 6 euro, gratis per i bambini fino a 3 anni.