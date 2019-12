VIDEO In volo col drone sopra le nubi, ecco che sbuca il forte di San Leo signore della Valmarecchia

Attualità

San Leo

| 08:11 - 10 Dicembre 2019

Gianni Valentini, nostro lettore affezionato, ci ha fatto dono di questo bel video realizzato da Michele Larghetti con il drone che immortala il forte (o rocca) di San Leo mentre svetta sopra un letto di nebbia che ricopre la circostante Valmarecchia. La rocca si trova a quasi 600 metri sul livello del mare, un'altezza che le permette di svettare al di sopra delle nubi basse che ricoprono la vallata in questi giorni di temperature dell'aria in abbassamento e innalzamento delle nebbie dai terreni caldi, formando i cosiddetti "strati" che si innalzano con l'elevata inversione. Un fenomeno che visto da chi sta sotto dà senso di brutto tempo e oppressione, mentre sopra può rivelare un panorama spettacolare. Come questo.