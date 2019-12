Auto delle Poste si ribalta a Sant'Agata Feltria, portalettere rimasto fortunatamente illeso

Cronaca

Sant' Agata Feltria

| 17:05 - 09 Dicembre 2019

L'auto delle Poste ribaltata.

Poteva avere risvolti tragici l’incidente che ha visto protagonista un postino della filiale di Sant’Agata Feltria, finito sottosopra con la sua auto. Come ogni mattina, oggi, lunedì 9 dicembre, stava consegnando la posta, quando, nel recarsi a Villa di Fragheto, ha percorso una strada dissestata e ha improvvisamente perso il controllo dell'auto finendo fuori strada. Il mezzo si è ribaltato e l’uomo si è ritrovato nell’abitacolo a testa in giù, miracolosamente illeso: ha riportato infatti solo qualche ferita, è stato soccorso e medicato. Per recuperare la vettura è intervenuto un carroattrezzi.