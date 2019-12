AUDIO Nuovo anno con l'opera Rigoletto al teatro Galli di Rimini, l'invito è rivolto ai giovani

Eventi

Rimini

| 15:47 - 09 Dicembre 2019

I partecipanti alla conferenza stampa del Rigoletto al teatro Galli di Rimini.

A inaugurare il 2020 dal palcoscenico del teatro Galli di Rimini sarà quest’anno “Rigoletto”, melodramma in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave tratto dal dramma storico “Il re si diverte” (Le roi s’amuse) di Victor Hugo. Musica di Giuseppe Verdi. Prima rappresentazione mercoledì 1 gennaio alle 17, seguita dalle due repliche serali delle 20 venerdì 3 e sabato 4 gennaio.



L’opera è un nuovo allestimento prodotto dal coro lirico "città di Rimini Amintore Galli" in collaborazione con Kansai Nikikai Public Interest corporated association di Osaka e Oles-orchestra sinfonica di Lecce e del Salento; ha il patrocinio e il contributo del Comune di Rimini. Con la regia di Paolo Panizza, Rigoletto è diretta dal maestro concertatore Massimo Taddia con l’orchestra della scuola dell’opera del teatro comunale di Bologna e il coro lirico riminese, preparato dal maestro Matteo Salvemini. Parteciperanno anche i ragazzi della compagnia teatrale “RDL Ragazzi del Lago” diretta Carlo Tedeschi, coreografa Annamaria Bianchini. L’opera è sottotitolata.



“La collaborazione del coro Amintore Galli con due interessanti realtà artistiche: Kansai e Oles, da cui ha avuto origine questa nuova coproduzione, ha l’obiettivo primario di allargare i reciproci orizzonti artistici – spiega Claudia Corbelli presidente del coro. - Uno scambio culturale trasversale può favorire per ciascuno dei soggetti coinvolti un arricchimento non indifferente, sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista organizzativo. Gli allestimenti operistici hanno costi molto elevati e l’unione di più realtà artistiche permette una ottimizzazione delle risorse finalizzata a mantenere alto lo standard proposto al pubblico. Rigoletto dopo Rimini verrà allestito in Giappone, a Osaka. Non da ultimo, le collaborazioni permettono a ciascuno di ampliare il proprio raggio di visibilità. In questi ultimi anni, grazie alle coproduzioni, il coro si è esibito in importanti kermesse liriche e su importanti palcoscenici del mondo, ultima prestigiosa performance quella del Cultural Palace di Amman in Giordania in Occasione dell’Opera Festival, con ‘Il Barbiere di Siviglia” di Rossini.



“Ho cercato di dare allo spettacolo un taglio molto cinematografico, - spiega il regista Paolo Panizza - con piani diversi anche nella scena, pensata e costruita proprio con l’intento di raccontare nel modo migliore possibile quest’avvincente storia nel rispetto della musica e del libretto. Ma, pur nella linea della “tradizione” popolare e di costume, mi sono preso alcune libertà. Ad esempio, preferisco vedere la deformità di Rigoletto più nella sua morale che nel fisico e per questo gli faccio usare e poi dismettere una gobba solo nel primo quadro, come arnese del proprio mestiere, restituendogli poi un’umanità più vicina a noi e non dettata dall’obsoleto concetto di brutto fisico/brutto morale; la casa dove Rigoletto tiene rinchiusa la figlia Gilda preferisco vederla come una “gabbia dorata” per il suo unico amore, una sorta di giardino incantato violato poi dal Duca/lupo. Lupo che, sul finale del primo atto, faccio rientrare, perché anch’esso, per un momento, torna umano... E lo dice Verdi all’inizio del secondo atto con le parole del Duca stesso: “Ella mi fu rapita! E quando, o ciel... ne’ brevi istanti, prima che il mio presagio interno sull’orma corsa ancora mi spingesse! Schiuso era l’uscio!... la magion deserta! E dove ora sarà quell’angiol caro?... colei che poté prima in questo core destar la fiamma di costanti affetti?... colei sì pura, al cui modesto accento quasi tratto a virtù talor mi credo!... “. Egli non sa ancora che Gilda si trova ora proprio nel suo palazzo... E quando si vedranno per Gilda sarà forse una lieta sorpresa, ma assai breve, perché il lupo, come si sa, perde solo il pelo...





Personaggi e interpreti

Il Duca di Mantova è interpretato dal tenore Carmine Riccio, Rigoletto, buffone di Corte, è il baritono Andrea Zese, Gilda, figlia di Rigoletto è interpretata dal soprano Giulia Della Peruta nelle recite dell’1 e del 4 e dal soprano Ayako Suo nella recita del 3 gennaio. Il sicario Sparafucile, è interpretato dal basso Paolo Battaglia, mentre Maddalena, sorella di Sparafucile è il contralto Antonella Colaianni. Giovanna, custode di Gilda, è il mezzosoprano Elisa Luzi che presta la voce anche alla Contessa di Ceprano. Nel ruolo del Conte di Monterone c’è il baritono Gaetano Triscari, mentre il cavaliere Marullo è il baritono Giuseppe Esposito, il cortigiano Matteo Borsa è il tenore Roberto Carli, il conte di Ceprano è interpretato dal basso Luca Gallo, il soprano Ilenia Tosatto è un paggio della Duchessa e Riccardo Lasi, basso, interpreta un usciere di corte.Cavalieri, dame, paggi, alabardieri sono interpretati dal Coro Lirico Città di Rimini Amintore –Galli.Il costo dei biglietti vaBiglietteria adiacente Uffici URP in Piazza Cavour 31 Rimini,